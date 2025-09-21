نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتصدر هدافي الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي تمريرة حاسمة في الشوط الأول قبل أن يُسجّل هدفين في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي للفوز 3-2 على دي سي يونايتد فجر الأحد بالدوري الأميركي للمحترفين.

وتقدم تاديو الليندي بهدف لإنتر ميامي في الدقيقة 36 مستغلا تمريرة ميسي ثم أدرك كريستيان بينتيكي التعادل لدي سي يونايتد في الدقيقة 53.

وسجّل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 66 قبل أن يُضيف ثاني أهدافه في الدقيقة 85 ثم أحرز جاكوب موريل الهدف الثاني للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع.

وأحرز ميسي 22 هدفًا هذا الموسم ليعتلي صدارة قائمة الهدافين، متفوقًا بهدف واحد على سام سوريدج، لاعب ناشفيل إس سي، في سباق جائزة الحذاء الذهبي.

وصنع المدافع الإسباني خوردي ألبا هدفه العاشر هذا الموسم، وأمد ميسي بتمريرة حاسمة سجل منها هدفه الأول، قبل أن يصنع الإسباني الأخر سيرجيو بوسكيتس ثاني أهداف البرغوث الأرجنتيني.

ويتوجه إنتر ميامي، صاحب المركز الخامس في القسم الشرقي، لمواجهة نيويورك سيتي إف سي، صاحب المركز الرابع، على ملعب سيتي فيلد يوم الأربعاء، متأخرًا بنقطة واحدة عن أقرب منافسيه مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، فيما يستضيف دي سي يونايتد فريق فيلادلفيا يونيون يوم السبت.