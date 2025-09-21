نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يقام في نفس توقيت "البالون دور".. تأجيل كلاسيكو مارسيليا وباريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، تأجيل مباراته مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، والتي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم الأحد.

وأوضح نادي مارسيليا، عبر بيان رسمي، أن مباراته مع باريس سان جيرمان ستتأجل إلى التاسعة مساء غدٍ الإثنين الموافق 22 سبتمبر.

ويستضيف ملعب “أورانج فيلودورم”، مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويتأجل الكلاسيكو، ليقام في نفس موعد حفل الكرة الذهبية “البالون دور” الذي تستضيفه عاصمة النور، باريس، يوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أنه تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والتي كان مقررًا إقامتها في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأحد، بسبب توقعات الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان، صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، ويتواجد مارسيليا بالمركز الثامن ومعه 6 نقاط.