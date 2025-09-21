نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب لامين يامال.. قائمة برشلونة لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن القائمة الرسمية للفريق التي ستخوض مواجهة خيتافي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لموسم 2025-2026.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق انتصار جديد يعزز به حظوظه في ملاحقة غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب. ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما ينفرد ريال مدريد بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بعد فوزه الأخير على إسبانيول بهدفين دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو.

غيابات مؤثرة في قائمة برشلونة

شهدت القائمة استمرار غياب النجم الشاب لامين يامال، الذي لم يتعاف بعد من إصابة على مستوى الظهر، ما أبعده عن لقاء فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري، وكذلك عن مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

كما يغيب لاعب الوسط جافي بسبب إصابته في الركبة، ما يمثل ضربة قوية لوسط ملعب الفريق، في الوقت الذي يعوّل فيه فليك على لاعبين شباب لتعويض هذه الغيابات.

كوبارسي حاضر رغم الإصابة

وعلى الجانب الآخر، تواجد المدافع ب أو كوبارسي ضمن قائمة المباراة، رغم معاناته من إصابة طفيفة تعرض لها أمام نيوكاسل. وأكد فليك جاهزية اللاعب ومشاركته أمام خيتافي، في خطوة تُظهر رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على استقرار خط الدفاع.

قائمة برشلونة الرسمية لمباراة خيتافي

حراسة المرمى: خوان جارسيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوشين

خط الدفاع: جول كوندي – ب أو كوبارسي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جيرارد مارتن – إريك جارسيا – جوفري تورنتس

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – مارك بيرنال – داني أولمو

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينها – روني بردجي – أنطونيو فيرنانديز – ماركوس راشفورد