فريق الشباب بنادي بهلاء يواصل نتائجه الجيدة ويتصدر مجموعته

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي:

يواصل فريق نادي بهلاء لفئة الشباب تحت 19 سنة لكرة القدم نتائجه الجيدة في منافسات الدوري ضمن مجموعته الثالثة التي تضم أندية (المضيبي وفنجاء وسمائل ودما والطائيين إلى جانب بهلاء) بعد أن خاض الفريق ثلاث مباريات حقق خلالها نتائج إيجابية عززت من حضوره التنافسي بقيادة المدرب الوطني عبدالله بن خميس الهنائي واستهل الفريق مشواره بالتعادل 1-1 أمام نادي المضيبي قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على فريق سمائل بنتيجة (4-1)، ثم واصل انتصاراته بتغلبه على فنجاء عصر أمس الأول بهدفين دون مقابل من إمضاء أيمن التوبي وهادي البوسعيدي ليعكس الجاهزية الفنية للفريق ويستعد الفريق لمواجهة فريق دماء والطائيين السبت المقبل على ملعب الأخير، ضمن ختام مرحلة الذهاب، حيث يأمل في مواصلة نتائجه الجيدة.

وأكد الجهازان الفني والإداري أن النتائج التي تحققت جاءت بفضل العمل الجماعي وروح الانضباط داخل الفريق مشيرين إلى أن الطموح يزداد لمواصلة المشوار بثبات نحو المنافسة على المراكز المتقدمة. ويتصدر بهلاء مجموعته برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات يليه نادي المضيبي برصيد أربع نقاط من أربع مباريات ثم سمائل وله أربع نقاط من ثلاث مباريات ودما والطائيين وفنجاء ولكل منهما نقطتان من ثلاث مباريات.