12 شوطا حافلا بالإثارة فـي سباقات الهجن الأهلية بميدان البشائر فـي أدم

أدم ـ من سالم البوسعيدي:

وسط أجواء تنافسية مثيرة عكست الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضات الهجن العريقة في المجتمع العماني، شهد ميدان البشائر بولاية أدم يوم أمس ختام منافسات السباق الأول للهجن الأهلية للموسم 2025 /‏‏ 2026 م الذي ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن، حيث بلغ عدد الهجن المشاركة 250 ناقة وقعود من مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان تنافست على مدى 12 شوطا خصصت لفئات اليداع لمسافة 4 كيلومترات والثنايا لمسافة 5 كيلومترات والحول والزمول لمسافة 5 كيلومترات . وقد أسفرت النتائج في فئة اليداع عن تحقيق الناقة أسرار لعبدالله بن سعيد الغفيلي المركز الأول في الشوط الأول تلتها الناقة دولة ليحيى بن سعيد السنيدي التي حسمت الشوط الثاني ثم مناور لسالم بن علي المالكي التي تصدرت الشوط الثالث، فيما واصلت الناقة عزايم لسعيد بن علي المالكي تألقها في الشوط الرابع وجاءت الناقة الشاهينية لحمد بن حميد الحبسي في الصدارة بالشوط الخامس قبل أن تختتم الناقة العالمي لماجد بن علي الدرعي منافسات هذه الفئة بفوزها بالمركز الأول في الشوط السادس .

وفي فئة الثنايا واصلت الهجن المشاركة التنافس بقوة، حيث جاءت الناقة شواهين لعبدالله بن سعيد الغفيلي في المركز الأول بالشوط الأول فيما تمكن الحذر لأحمد بن عبدالله الدرعي من حصد المركز الأول في الشوط الثاني، ثم جاءت الناقة سمحة لسعود بن علي الجابري لتفوز بالمركز الأول في الشوط الثالث .

أما فئة الحول والزمول فقد تميزت بالإثارة والندية، حيث أحرزت الناقة العاصمة لعلي بن محمد الجحافي المركز الأول في الشوط الأول بينما سجلت الناقة تحذير لسالم بن حمد المالكي الفوز في الشوط الثاني قبل أن يختتم الجواد الزعيم لمالكه حاتم بن سالم الجنيبي منافسات هذه الفئة بحصوله على المركز الأول في الشوط الثالث .

وفي ختام السباق قام الدكتور عبدالله بن سالم الجنيبي مدير دائرة ميدان البشائر للهجن العربية والفروسية بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط السباق .