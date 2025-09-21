السيب يواجه الاتحاد اليوم فـي لقاء التعويض وتجديد الأمل

بدوري الشباب لكرة اليد

تصوير ـ عمار المسافر :

تقام اليوم مباراة واحدة في دوري الشباب لكرة اليد تجمع بين ناديي الاتحاد والسيب في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري، مباراة اليوم مهمة لكلا الطرفين السيب يدخل اللقاء من اجل تعويض خسارته في الجولة الثانية امام مسقط بنتيجة 29/‏‏31 ومطالب اليوم بتحقيق الفوز من أجل تجديد أمل المنافسة للوصول الى الدور الثاني، حيث يمتلك حاليا نقطتين فقط في المقابل يدخل الاتحاد لقاء اليوم وليس امامه سوى تجديد آماله من جديد بعد الخسارتين اللتين تلقاهما في الجولتين الأولى والثانية وأي خسارة جديدة سوف تبعد الفريق كثيرا عن الوصول الى المرحلة الثانية .

وكانت مباريات الاسبوع الثاثي في الدوري التي اقيمت مساء امس الاول أسفرت عن تمكن فريق مسقط حامل اللقب من اجتياز اختبار صعب أمام منافسه السيب محققاً الفوز بنتيجة 31-29 في المباراة التي احتضنها ملعب الصالة الرياضية بنادي الأمل قدم الفريقان عرضا قويا تميز بالحماس والندية منذ الصافرة الأولى للمباراة وانتهى الشوط الأول بتعادل إيجابي بين الفريقين 13-13 في مؤشر على التكافؤ القوي.

وشهد الشوط الثاني استمرار المنافسة المحتدمة، حيث نزل كل فريق بعزيمة قوية لحسم اللقاء لصالحه ووصلت حدة المنافسة ذروتها في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث تمكن مسقط من تحقيق التفوق في اللحظات الحاسمة لينهي المباراة بفوز ثمين بفارق هدفين فقط.

وعلى ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي في نزوى شهدت المباراة الثانية سيطرة واضحة للمضيف نزوى الذي تفوق على ضيفه العروبة بنتيجة 36-25 سيطر نزوى على مجريات اللقاء منذ البداية وفرض تفوقاً كبيراً في الشوط الأول الذي أنهاه بتقدم 20-7 ليكون هذا الفارق الكبير هو العامل الحاسم في المباراة، ورغم تحسن أداء فريق العروبة في الشوط الثاني واستطاعته تقليص الفارق نوعياً إلا أن النتيجة الثقيلة للشوط الأول كانت عقبة كبيرة لم يتمكن من تخطيها لتنتهي المباراة بتفوق مستحق لنزوى بنتيجة 36/‏‏25 .

أما اللقاء الثالث الذي جمع بين صحم والاتحاد على ملعب الصالة الرياضية بنادي الامل فقد شهد تحقيق صحم أول فوزه له في الدوري، بعدما تفوق على منافسه بنتيجة 23-16 هذا الفوز يمثل نقطة تحول إيجابية لفريق صحم الذي نجح في الخروج من دائرة الخسائر وافتتاح رصيده في منافسات البطولة برصيد نقطتين في المقابل تلقى نادي الاتحاد خسارته الثانية على التوالي مما يضعه في موقف صعب يتطلب مراجعة سريعة وجادة وأصبح الفريق مطالباً بتدارك موقفه في المباريات القادمة إذا كان يرغب في البقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة وتجنب تراكم الخسائر التي قد تبعده عن أهدافه في الدوري.