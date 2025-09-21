دائرة الطب وعلوم الرياضة تنفذ حلقة الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم

تنفذ اليوم الاثنين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الطب وعلوم الرياضة النسخة الثالثة من حلقة الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم، والتي تعد من الدورات الطبية المعتمدة عالميًّا، وتركز على رفع كفاءة الكوادر الصحية في التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح، وتغطي الحلقة محاور متعددة تشمل دعم الحياة الأساسي التي تركز على الإجراءات الأولية لإنقاذ الحياة مثل الإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع حالات توقف التنفس أو الاختناق، واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي ودعم الحياة القلبي المتقدم بمستوى أعلى من التدريب للطواقم الطبية يشمل بروتوكولات علاج توقف القلب واضطرابات النظم، إدارة متقدمة لمجرى الهواء، استخدام الأدوية الطارئة، وتحليل تخطيط القلب في الحالات الحرجة.

ويُعَد الفرق الأساسي بين البرنامجين أن دورة تركز على المهارات الأساسية والإنقاذ الفوري للحياة، بينما دورة تعنى بالإجراءات الطبية المتقدمة واتخاذ القرارات السريرية الدقيقة في المواقف الطارئة، مما يجعل الجمع بينهما تكاملًا ضروريًّا لرفع كفاءة الكوادر الصحية.

هذا وسيتم تنفيذ الحلقة على مدى أسبوعين متتاليين، حيث جرى تقسيم المشاركين إلى مجموعتين تدريبيتين، بحيث استمرت الدورة لكل مجموعة على مدى ثلاثة أيام متواصلة، بما يتيح فرصة أوسع للتدريب العملي والتفاعل مع مختلف السيناريوهات الطبية.ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار خطة الدائرة السنوية، حيث تحرص على تنويع الفئات المستهدفة سنويًّا بما يواكب متطلبات التطوير في مجال الطب الرياضي. فبينما خُصصت النسخة الماضية للطواقم الفنية والإدارية في المنتخبات الوطنية، فقد تم في هذه النسخة توجيه التدريب للكوادر الطبية حصرًا، وذلك عبر ورشة متقدمة ذات مستوى عالٍ تهدف إلى تأهيل الكوادر الطبية في مجالات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم. وقد شملت الحلقة هذا العام تأهيل (23) كادرًا صحيًّا من مختلف التخصصات، من بينهم الأطباء، اختصاصيو العلاج الطبيعي، والممرضون، وجميعهم من ضمن الطواقم التابعة لدائرة الطب وعلوم الرياضة، في خطوة تسعى إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية ومواءمتها مع التوجهات المستقبلية لاستخدام الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة في التغطيات الرياضية القادمة، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الطبية والجاهزية في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية على المستويين المحلي والدولي.