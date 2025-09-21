نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستضيف خيتافي في مواجهة قوية بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم، الأحد 21 سبتمبر 2025، إلى ملعب يوهان كرويف الذي سيكون مسرحًا لمواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وضيفه خيتافي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026. وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وضع برشلونة قبل اللقاء

يدخل برشلونة المباراة في وضع فني مطمئن نسبيًا بعد بداية جيدة للموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، حيث جمع الفريق 10 نقاط من 4 مباريات خاضها حتى الآن. فقد حقق الفوز على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، وتفوق على ليفانتي (3-2)، كما تغلب على فالنسيا (2-1)، فيما تعادل أمام رايو فاليكانو (1-1).

ورغم هذه النتائج الإيجابية، يواجه الفريق أزمة على صعيد الغيابات، إذ يفتقد خدمات الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، والنجم الواعد لامين يامال، ولاعب الوسط جافي، وهو ما قد يضع المدرب أمام تحديات في إيجاد البدائل المناسبة لمواصلة سلسلة الانتصارات.

خيتافي.. الحصان الأسود لبداية الموسم

على الجانب الآخر، يخوض خيتافي اللقاء بروح معنوية عالية بعد انطلاقة قوية جعلته أحد أبرز مفاجآت الموسم حتى الآن. فقد جمع الفريق 9 نقاط من أصل 12 ممكنة، بواقع 3 انتصارات وخسارة وحيدة، ليحتل مركزًا متقدمًا في جدول الترتيب.

ويأمل المدرب خوسيه بوردالاس في استثمار الغيابات المؤثرة داخل صفوف برشلونة لخطف انتصار ثمين خارج الديار، قد يقرب فريقه من المربع الذهبي ويعزز طموحاته في المنافسة على المراكز الأوروبية وربما إشعال صراع اللقب مبكرًا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

وفقًا لتقارير صحفية إسبانية، من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: