أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رد الفعل السلبى لإمام عاشور نجم الأهلي على التصريحات الأخيرة لوكيله ادم وطني كان صادمًا لإدارة الكرة بالنادي.

شبانة: إمام عاشور يكتب نهايته مع الأهلي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: كان الأهلي ينتظر رد فعل قوي لعاشور رافضًا تصريحات وكيله التي اعتبرتها إدارة النادي أن بها تحاور غير مقبول إلا أن صمت عاشور سيكون له تأثير سلبي بالغ وربما يتسبب كذلك في شرخ العلاقة بينه وبين ناديه.

وأكمل شبانة: لأجل ذلك كانت تصريحات مدير الكرة وليد صلاح الدين قوية بتأكيده عدم الحديث عن تمديد أو تعديل أي عقود لأي لاعب يستمر تعاقده لأكثر من عامين، مشيرًا أن المقصود الأوحد بهذه التصريحات هو إمام عاشور بعد تصريحات وكيله!

