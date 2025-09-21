الرياض - كتبت رنا صلاح - عاد بوكايو ساكا، جناح فريق أرسنال الإنجليزي، للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادًا لمباراة اليوم ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمباراة، التي ستجمع الفريقين في السادسة والنصف مساءً على ملعب الإمارات، تأتي في إطار الجولة الخامسة من البريميرليج.

عودة بوكايو ساكا إلى تدريبات أرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته التقارير، شارك ساكا في التدريبات الجماعية للفريق بعد غياب دام قرابة الشهر بسبب إصابة في العضلة الخلفية. إلا أن هناك شكوكًا حول مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة، حيث لم يتم التأكد بعد من إمكانية مشاركته أساسيًا.

في المقابل، أكدت المصادر أن زميله مارتين أوديجارد لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة ضد مانشستر سيتي وكان ساكا قد تعرض لإصابته في المباراة التي جمعت أرسنال مع ليدز يونايتد في الجولة الثانية، حيث غادر الملعب في الدقيقة 53 وحل بدلًا منه زميله ليونارد تروسارد.

بذلك، تظل مشاركة ساكا في مباراة اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، في انتظار آخر التقييمات قبل المباراة.