الصحف الأوروبية صباح اليوم - مانشستر يونايتد يطلب فالفيردي وراشفورد يفقد أمله في الانتقال إلى برشلونة

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة اليوم الأحد.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

مارك جويهي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد

مدافع كريستال بالاس، مارك جويهي (25 عامًا)، أبلغ مستشاريه برغبته في الانضمام إلى ريال مدريد بعد انهيار انتقاله إلى ليفربول هذا الصيف. (المصدر: Mirror)

برشلونة يحدد هالاند خليفة ليفاندوفسكي في المستقبل

برشلونة يتطلع إلى التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند (25 عامًا)، ليكون بديلًا طويل الأمد للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. (المصدر: Football Insider)

ليفربول يراقب كارلوس باليبا من برايتون

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، يراقب عن كثب كارلوس باليبا، لاعب وسط برايتون (21 عامًا)، الذي لا يزال هدفًا أيضًا لـ مانشستر يونايتد. (المصدر: Teamtalk)

توتنهام وآرسنال ينافسان على سانسيت من أتلتيك بلباو

توتنهام هوتسبير وآرسنال من بين الأندية التي تراقب عن كثب نجم أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، أويهان سانسيت (25 عامًا). (المصدر: Fichajes)

مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع فالفيردي

مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض يتضمن كوبي مايونو (20 عامًا) ومبلغ مالي للتوقيع مع نجم ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي. لكن ريال مدريد يرى اللاعب الأوروجوياني (27 عامًا) غير قابل للبيع. (المصدر: Goal)

بايرن ويونايتد يتصارعان على ضم دي يونغ

بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد يتنافسان على التعاقد مع لاعب برشلونة، فرينكي دي يونغ (28 عامًا)، حيث ينتهي عقد اللاعب الهولندي الصيف المقبل. (المصدر: Fichajes)

راشفورد يفقد أمله في الانتقال إلى برشلونة

ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا (27 عامًا)، يفقد أمله في الانتقال إلى برشلونة بسبب القيود المالية المفروضة من لا ليغا. (المصدر: Daily Mail)

سيني لامينز يرفض الانتقال إلى أستون فيلا

حارس مرمى بلجيكا، سيني لامينز (23 عامًا)، رفض الانتقال إلى أستون فيلا هذا الصيف واختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد. كان يعتبر بديلًا محتملًا للحارس إميليانو مارتينيز في حال مغادرته النادي. (المصدر: Birmingham Live)