نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بين توتنهام وأرسنال على نجم الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسب التقارير الواردة من فيساجيس، فإن توتنهام هوتسبير وآرسنال من بين عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تراقب عن كثب نجم أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، أويهان سانسيت، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا.

سانسيت، الذي يتمتع بقدرات فنية عالية ورؤية رائعة للعبة في خط الوسط، أثبت نفسه كأحد أبرز لاعبي أتلتيك بلباو في المواسم الأخيرة، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى. أرقامه في الموسم الماضي جعلته أحد الأهداف الرئيسية للفرق التي تسعى لتعزيز خط الوسط.

توتنهام وآرسنال يدخلان في منافسة قوية للحصول على خدمات هذا اللاعب الشاب، الذي قد يكون إضافة قوية لأي فريق في الدوري الإنجليزي. مع تطور أدائه، يتوقع الكثيرون أن سانسيت قد يكون أحد الأسماء اللامعة في المستقبل القريب.