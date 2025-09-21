نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تعديل موعد مباراة الاهلي وكهرباء الاسماعيلية وفليك يتوقع تتويج يامال بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 21-9-2025 في السطور التالية:

تقديم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية بالدوري لدعم المنتخب الوطني

استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار حرصها على دعم المنتخب الوطني الأول قبل ارتباطه بمباراتين هامتين في اكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

بناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلًا من 5 أكتوبر. وفي المقابل، تم تأجيل موعد مباراة إنبي وزد لتقام يوم 5 أكتوبر بدلًا من 4 أكتوبر.

يأتي هذا التعديل بهدف إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب.

ويتوافق هذا التغيير مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلًا من 10 أكتوبر.

فليك: لامين يامال سيفوز بالكرة الذهبية

يعتقد مدرب برشلونة هانسي فليك، أن نجم الفريق الشاب لامين يامال، سيفوز يومًا ما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

يعد يامال من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة خلال الحفل الذي سيقام يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وقال فليك في مؤتمر صحافي أقيم بمقر تدريبات برشلونة: "لامين يامال سيفوز بهذه الجائزة يومًا ما".

وساهم يامال في تتويج برشلونة بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا، والوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، وكانت له بصمة أيضًا في تتويج إسبانيا بلقب كأس أوروبا "يورو 2024".

وترشح اللاعب البالغ عمره 18 عامًا للفوز بالكرة الذهبية رفقة زملائه الثلاثة في برشلونة، رافينيا وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.