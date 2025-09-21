نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية بالدوري لدعم المنتخب الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار حرصها على دعم المنتخب الوطني الأول قبل ارتباطه بمباراتين هامتين في اكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

تقديم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية بالدوري لدعم المنتخب الوطني

بناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلًا من 5 أكتوبر. وفي المقابل، تم تأجيل موعد مباراة إنبي وزد لتقام يوم 5 أكتوبر بدلًا من 4 أكتوبر.

يأتي هذا التعديل بهدف إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب.

ويتوافق هذا التغيير مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلًا من 10 أكتوبر.

