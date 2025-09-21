نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك: لامين يامال سيفوز بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعتقد مدرب برشلونة هانسي فليك، أن نجم الفريق الشاب لامين يامال، سيفوز يومًا ما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

يعد يامال من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة خلال الحفل الذي سيقام يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وقال فليك في مؤتمر صحافي أقيم بمقر تدريبات برشلونة: "لامين يامال سيفوز بهذه الجائزة يومًا ما".

وساهم يامال في تتويج برشلونة بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا، والوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، وكانت له بصمة أيضًا في تتويج إسبانيا بلقب كأس أوروبا "يورو 2024".

وترشح اللاعب البالغ عمره 18 عامًا للفوز بالكرة الذهبية رفقة زملائه الثلاثة في برشلونة، رافينيا وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.