نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره خيتافي مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

ويحتل البرسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل خيتافي المركز السابع برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وخيتافي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد خيتافي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

