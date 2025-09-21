نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة فيورنتينا ضد كومو في الدوري الايطالي والقنوات التي تنقلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري، مباراة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا، مع نظيره كومو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة فيورنتينا ضد كومو في الدوري الايطالي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة فيورنتينا ضد كومو، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي. على ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلور

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ضد كومو في الدوري الايطالي

وسيتم بث مباراة فيورنتينا ضد كومو؛ مساء اليوم الأحد عبر منصة Starzplay باعتبارها الوكيل لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي.