نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم الأحد، نحو استاد الإمارات، حيث يستضيف القمة النارية بين آرسنال ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب الإمارات المباراة المرتقبة بين آرسنال والمان سيتي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة البريميرليج.

ويحتل الجانرز المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2026/2025، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي السيتي في المرتبة الثانية عشر برصيد 6 نقاط.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإنجليزي ستيوارت أتويل، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب الإمارات معقل الجانرز.

موعد مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.