نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عُمر مرموش لخوض القمة المثيرة أمام نظيره آرسنال، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب الإمارات المباراة المرتقبة بين آرسنال والمان سيتي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة البريميرليج.

ويحتل الجانرز المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2026/2025، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي السيتي في المرتبة الثانية عشر برصيد 6 نقاط.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإنجليزي ستيوارت أتويل، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب الإمارات معقل الجانرز.

موعد مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

تردد قناة bein sports HD1:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10810.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.