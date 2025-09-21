نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 84 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

خطف ليفربول المركز الأول في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة بينما جاء توتنهام في المركز الثاني برصيد 10 نقاط وجاء آرسنال وكريستال بالاس وبورنموث في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد 9 نقاط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - ليفربول 15 نقاط

2 - توتنهام 10 نقاط

3- آرسنال 9 نقاط

4- كريستال بالاس 9 نقاط

5- بورنموث 9 نقاط

6 - تشيلسي 8 نقاط

7 - فولهام 8 نقاط

8 - ساندرلاند 7 نقاط

9 - إيفرتون 7 نقاط

10 - مانشستر يونايتد 7 نقاط

11 - ليدز يونايتد 7 نقاط

12 - مانشستر سيتي 6 نقاط

13 - نيوكاسل يونايتد 5 نقاط

14 - برايتون 5 نقاط

15 - نوتنجهام فورست 5 نقاط

16 - بيرنلي 4 نقاط

17 - برينتفورد 4 نقاط

18 - ويستهام يونايتد 3 نقاط

19 - أستون فيلا نقطتين

20 - وولفرهامبتون صفر نقاط