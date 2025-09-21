الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير صحفية أن المدرب يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، استقر على رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر لها في شهر يناير القادم، لعدم حاجة الفريق إلى جهودهما، إضافة إلى فتح الباب أمام ضم ثنائي هجومي جديد في المستقبل.

«بره الحسابات».. الزمالك يستقر على بيع نجمي الفريق في الميركاتو الشتوي بتوصية فيريرا

وأشارت التقارير إلى أن المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك استقر على رحيل ثنائي الفريق اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، والفلسطيني عمر فرج في الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بعد خروجهما من حساباته الفنية وعدم الحاجة إليهما.

وأوضحت التقارير، أن يانيك فيريرا المدير الفني، أبلغ جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك رغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز إلى جانب الثنائي عدي الدباغ وعمرو ناصر وسيف الجزيري في الميركاتو الشتوي القادم، بخلاف جناح هجومي يكون بديلا لعمر فرج في المستقبل.

طلب خاص من جون إدوارد

وذكرت التقارير، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك طلب من المدير الفني للفريق منح فرصة لسيف الجزيري في المرحلة المقبلة قبل أن يوافق فيريرا، ولكنه طالب بمنح الأولوية إلى رحيل سيف الجزيري خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن جون إدوارد المدير الرياضي استقر على تجميد رحيل اللاعب الفلسطيني عمر فرج في ظل عدم وصول عروض له في الميركاتو الصيفي الماضي، على أن يُجرى تسويقه في الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ويملك الزمالك في الوقت الحالي في صفوفه 5 محترفين هم الثنائي المغربي صلاح مصدق وبن تايك، والأنجولي شيكو بانزا، والتونسي سيف الجزيري، والبرازيلي خوان بيزيرا، وفي حالة الحاجة لضم لاعب جديد في الهجوم سيحتاج إلى رحيل لاعب محترف عن صفوفه.