أبطال أندية وادى دجلة يحققون ميداليات ذهبية وفضية في بطولات عالمية وقارية ويؤكدون ريادة مصر في الرياضات المتنوعة

أحمد جودة - القاهرة - واصل أبطال أندية وادى دجلة – أكبر الأندية الرياضية الخاصة في مصر – تألقهم اللافت على الساحة الرياضية الدولية خلال أغسطس وسبتمبر 2025، من خلال مشاركاتهم المتميزة في بطولات عالمية وقارية في رياضات متنوعة، كان أبرزها الإسكواش، السباحة، سباقات السرعة، التايكوندو، والتنس، حيث حصد أبطال النادي مراكز متقدمة وميداليات متميزة تؤكد مكانة النادي كمنصة لصناعة الأبطال.

في رياضة الإسكواش، شهدت اللاعبة نادين وليد الحمامي، من أندية وادى دجلة، تألقًا بارزًا خلال بطولة دولية من التصنيف A نظمها الاتحاد الدولي للإسكواش في ماليزيا، التي أقيمت بين 27 و31 أغسطس 2025. تمكنت نادين من الفوز بالمركز الأول بعد أداء متميز ومنافسة قوية، مضيفة ذهبية جديدة إلى سجل إنجازاتها الدولية، ومؤكدة تفوق ناشئي وناشئات وادي دجلة على الساحة العالمية في هذه الرياضة.

وفي السباحة شهدت مشاركة عدد من أبطال وادى دجلة ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري في البطولة العربية التي أقيمت في المغرب من 28 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2025، حيث حقق سباحو النادي نتائج متميزة بحصدهم مجموعة من الميداليات الذهبية والفضية. فقد أحرزت البطلة سلمى أحمد عبد الوهاب ثلاث ميداليات ذهبية في سباقات التتابع 100 و200 متر حرة و100 متر حرة مختلط، إضافة إلى فضيتين في سباقات 50 و100 متر حرة ضمن منافسات تحت 16 سنة. كما توجت البطلة لمار محمد نبيل بأربع ميداليات ذهبية في سباقات 100 و200 متر ظهر والتتابع 100 متر حرة و100 متر متنوع، بالإضافة إلى ذهبية سباق 50 متر ظهر تحت فئة 15 سنة.

وحقق السباح أنس محمد سعد ذهبية سباق التتابع 100 متر حرة، إلى جانب ثلاث فضيات في سباقات 50 و100 و200 متر ظهر، فيما نال مصطفى محمود فهمي الميدالية الفضية في سباق 50 متر صدر ضمن منافسات تحت 16 سنة، مما يؤكد الحضور القوي لأبطال دجلة في المنافسات العربية.

وفي سباقات السرعة شهدت حضورًا مصريًا قويًا في بطولة العالم في الصين خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر 2025، وذلك بفضل أبطال وادى دجلة، حيث تم اختيار ثمانية لاعبين من النادي ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني، وهو ما يعكس الهيمنة الفنية الكاملة لفريق النادي على هذه الرياضة، وضمت القائمة كلًا من حبيبة عادل، دارين وائل، شريف وائل، محمد عمر، نسمة محمد، شهد شريف، كريم خالد، ومحمد عمرو. كما تم تعيين الدكتورة كرستين نصحي المدير الفني لفرق وادى دجلة كمدير فني للمنتخب الوطني، إلى جانب الكابتن محمد جمال مدرب النادي، الذي تولى مهمة تدريب المنتخب خلال البطولة العالمية.

أما في التايكوندو حققت اللاعبة جني محمد كمال على خطاب، لاعبة أندية وادى دجلة، إنجازًا جديدًا بصعودها إلى المركز الثاني عالميًا في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للتايكوندو، وهو إنجاز يعكس تطورها الفني الكبير ويعزز فرصها في المنافسة على المراكز الأولى في البطولات الدولية المقبلة.

وفي رياضة التنس شهدت البطولات المحلية تألق فريق ناشئات وادى دجلة تحت 14 سنة، حيث تمكن الفريق من التتويج بلقب الدوري العام بعد فوز مستحق على ناشئات النادي الأهلي في اللقاء الذي أقيم يوم 4 سبتمبر 2025 على ملاعب نادي سبورتنج بالإسكندرية ضمن بطولة من التصنيف A، ليحصل الفريق على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية بعد أداء قوي يعكس جودة البرنامج التدريبي بالنادي واهتمامه بتأهيل المواهب منذ سن مبكرة.

جدير بالذكر أن هذه الإنجازات المتعددة تعكس حجم الاستثمار الكبير الذي تقدمه أندية وادى دجلة لتطوير الألعاب الفردية، وحرصها المستمر على بناء منظومة رياضية متكاملة تتماشى مع المعايير العالمية في إعداد الأبطال. كما يؤكد التنوع في النجاحات، من الإسكواش إلى السباحة، ومن سباقات السرعة إلى التايكوندو والتنس، قوة البنية التحتية للنادي وكفاءة أجهزته الفنية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحويل المواهب الواعدة إلى أبطال حقيقيين يتصدرون منصات التتويج الدولية.