نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي طلبة: فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا أعاد الاتزان للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اعاد الثقة للاعبي الفريق ببطولة الدوري الممتاز بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الماضية.

مجدي طلبة: فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا أعاد الاتزان للفريق

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

من وجهة نظري أن فريق الأهلي لم يمنح الفرصة للاعبي سيراميكا كليوباترا لتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي والفريق الأحمر كان الأفضل واستحق الفوز واقتناص النقاط الثلاث للارتقاء في جدول ترتيب الدوري.

وأشار إلى أن الفوز حاليًا يعد الأهم للأهلي في الفترة المقبلة لاستعادة توازن الفريق ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج السيئة، خاصًة قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك في الجولة التاسعة، والمقرر لها الاثنين 29 سبتمبر 2025، والانتصار على سيراميكا سيعطي دفعة قوية للاعبين خلال المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود، ثم المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

