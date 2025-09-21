نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ22 هدفًا.. ميسي هداف الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم ليونيل ميسي تمريرة حاسمة رائعة لتاديو أليندي وسجل هدفين ليقود إنتر ميامي للفوز 3-2 على دي سي يونايتد، لينفرد النجم الأرجنتيني بصدارة هدافي الدوري الأمريكي برصيد 22 هدفًا.

في غياب الأوروغوياني لويس سواريز، الذي قضى المباراة الثالثة والأخيرة من عقوبة إيقافه في الدوري الأمريكي لقيامه بالبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق سياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات، تمكن "البرغوث" من مواصلة كفاح إنتر ميامي للمنافسة على صدارة المنطقة الشرقية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ولم يتمكن فريق المدرب خاtيير ماسكيرانو بعد من الاحتفال بتأهله حسابيًا لمرحة التصفيات "بلاي أوف" على الرغم من أنه بات قريبًا جدًا من ذلك.

افتتح ميسي حفله التهديفي في الدقيقة 34 بتمريرة عمودية مكنت المهاجم الأرجنتيني تاديو أليندي من إحراز الهدف الأول لإنتر ميامي.

وسجل البرغوث هدفي فريقه الآخرين في الدقيقتين 66 و85، ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 22 منفردًا بصدارة قائمة الهدافين إذ يتقدم بهدف على الإنجليزي سام سوريدج لاعب ناشفيل.

وسجل هدفي دي سي يونايتد كريستيان بنتيكي (ق45) وجاكوب موريل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبالانتصار رفع إنتر ميامي رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الخامس بترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي حافظ فيلادلفيا يونيون على صدراته له برصيد 60 نقطة عقب فوزه أمس على أرضه على نيو إنغلاند ريفولوشن بهدف دون رد.

ويحتل سينسيناتي وصافة ترتيب القسم الشرقي برصيد 58 نقطة عقب فوزه أمس أيضًا على ملعب غالاكسي 2-3.