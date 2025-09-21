نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: الجمعية العمومية للأهلي داعمة دائمًا.. والفوز على سيراميكا أعاد الثقة للاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن الجمعية العمومية للقلعة الحمراء حريصة دائمًا على دعم ومساندة النادي، ويكون هناك حضور كبير عندما يكون النادي في حاجة لوجودهم، مشيرًا إلى أن الأعضاء دائمًا لديهم حرص على أن يكون القرار من داخل الإدارة، ومحمود الخطيب حظى باستقبال كبير.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: بالنسبة لـ سيد عبدالحفيظ فالمؤشر الوحيد بالنسبة له أنه سيكون هناك دورًا له في المرحلة المقبلة، ولم يتم الاعلان الرسمي عن الموقف القادم بالنسبة له سواء سيخوض الانتخابات أم لا.

وأضاف: مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، كان الأهم فيها تحقيق الفوز ومشاهدة إصرار اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، والأمور تحسنت بشكل كبير، لكن هناك بعض الامور لازالت تحتاج للاصلاح.

وواصل: الفوز أعاد جزء من الثقة للاعبي الأهلي، من أجل العودة للحالة الطبيعية، وبعدها ستتطور الجوانب الفنية بكل تأكيد، لكن الفوز على سيراميكا كان له ايجابيات وهو انتصار في غاية الأهمية للاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي.

وأكمل: الطبيعي أن الفرق الكبيرة تتعاقد مع نجوم سوبر، وتدعم الاسكواد بشكل جيد، ما دام أن النادي لديه القدرة المالية، ولكن بشرط اختيار الشخصية القيادية التي تستطيع إدارة هؤلاء النجوم.. الأهلي لم يتعاقد مع المدرب الجيد القادر على إدارة النجوم.

وزاد: تسريب الرواتب أمر غير جيد، ونشر العقود في مصر خصوصا التي انتشرت من داخل الزمالك مؤخرا كان شئ خاطئ.