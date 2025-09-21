نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: "الأهلي تورتة حلوة لأي لاعب".. ومحدش يقدر يلوي دراعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ياسر ريان نجم الاهلي السابق، ان أسعار اللاعبين في الدوري المصري اصبح مبالغ فيها للغاية ولا يوجد لاعب يستحق ذلك

وقال ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الاهلي تورتة حلوة لأي لاعب بسب البطولات والإعلانات والدعم الإعلامي والجماهيري، وأفضل لاعب في مصر لا يساوي اكثر من ١٥ مليون جنيه سنويا

واضاف: محدش يقدر يلوي دراع النادي الاهلي واي لاعب يمكن تعويضه ولكن ما نراه حاليا من أسعار لاعبين مبالغ بيها ولا يستحقون مثل هذه المبالغ

وتابع: ولا بد ان يكون هناك سقف للرواتب والعقود المبالغ بها ولكن لن يكون هناك تحكمات من اي لاعب للنادي الاهلي واي لاعب يحلم باللعب للأهلي ولن يقف على لاعب، والأهلي لم يظلم تحكيما امام سيراميكا كليوباتر ا

