وكيل دوراتي: لم نتلق أي مفاوضات من الأهلي.. واللاعب لا يمانع من اللعب في مصر

كشف تياجو فيرتاس مهاجم فريق ريد ستار الصربي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وقال فيرتاس في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا أعلم شيئا عن وجود اهتمام من جانب الاهلي لضم اللاعب، ولكن لا توجد اي مخاطبات رسمية من الاهلي للتعاقد معه

واضاف: دوراتي لا يمانع من اللعب في مصر والانضمام للنادي الاهلي حال وجود عرض مناسب له

وتابع: دوراتي ليس له وكيل آخر، وانا وكيله الوحيد وأؤكد ليس هناك اي مفاوضات من الاهلي

ويعد دوراتي هو مهاجم برازيلي عنده 29 سنة، لعب في البرتغال في جيماريش وفارنيسي ولعب في ضمك السعودي، وحاليًا هو المهاجم الأساسي لـ ريد ستار الصربي..

