أحمد جودة - القاهرة -



أكد ياسر ريان نجم الاهلي السابق، أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الاهلي جانبه الصواب في تصريحاته الأخيرة

ياسر ريان: حسام غالي "أخل بمبادئ الأهلي".. ولن يكون له دور الفترة المقبلة

وقال ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حسام غالي لن يكون له دور مع الاهلي في الفترة المقبلة وسيد عبد الحفيظ سيحل مكانه في قائمة الخطيب وحسام غالي استعجل في تصريحاته الأخيرة

واضاف: ألوم على حسام غالي بسبب تصريحاته، ومثل هذه التصريحات تقام في الغرف المغلقة وهذا ما اعتدنا عليه من مبادئ النادي الأهلي

وتابع ياسر ريان: حسام غالي خانه التوفيق في تصريحاته الأخيرة ولن يكون له دور في الاهلي في الفترة المقبلة

وواصل: الأهلي لا يقف على زيزو أو امام عاشور وغيابهم غير مؤثر امام الزمالك وبيزيرا لم يصنع الفارق للزمالك امام الاهلي وسيف الجزيري افضل من الدباغ في هجوم الزمالك

