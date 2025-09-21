الرياضة

ياسر ريان: من الوارد انتقال نجلي إلى الزمالك.. ومحمد شريف أقل من الأهلي

ياسر ريان: من الوارد انتقال نجلي إلى الزمالك.. ومحمد شريف أقل من الأهلي

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أنه لا يمانع من انتقال نجله أحمد ياسر إلى الزمالك في أي فترة، مشيرا إلى أن هذا القرار يعود لنجله فقط

وقال ياسر ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: ومن الوارد ان يلعب احمد ياسر ريان للزمالك وهو صاحب القرار
واضاف:  ولكن لا امانع من لعبه للزمالك وأحمد نجلي مظلوم إعلاميا ولم احزن من عدم عودة احمد للأهلي عقب رحيل وسام ابو علي 
وتابع: محمد شريف مينفعش للأهلي حاليا كبديل لوسام ابو علي وأعتقد ان الاهلي في يناير المقبل سيتعاقد مع مهاجم قوي بديلا لوسام ابو علي
 

