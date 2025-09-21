الرياضة

ياسر ريان: التعادل هو أقصى طموح لاعبي الزمالك أمام الأهلي في مباريات القمة

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد ياسر ريان نجم الاهلي السابق، ان فرص الاهلي أقوى في الفوز بمباراة القمة المقبلة امام الزمالك ببطولة الدوري 

وقال ياسر ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك طبيعي يكون في هذه المكانة في الدوري الممتاز، ولكن بطولة الدوري تحتاج إلى الاستمرارية في النتائج 
واضاف: والأهلي حال فوزه على الزمالك في مباراة القمة سيكون بطلا للدوري الممتاز والزمالك أزمته في عدم الثقة في نفسه وهذا رأيناه في السنوات الماضية 
وتابع: فريق بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين والزمالك هو منافس الاهلي المباشر مع احترامنا لبيراميدز واتوقع فوز الاهلي على الزمالك في مباراة القمة المقبلة


وواصل: الزمالك بيشعر بالسعادة على التعادل امام الاهلي عكس الاهلي لا يقبل إلا الفوز على الزمالك وأقصى طموحات الزمالك في لقاء القمة امام الاهلي هو التعادل
 

