ياسر ريان: "الأهلي تورتة حلوة لأي لاعب".. ومحدش يقدر يلوي دراعه

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الكابتن ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، الارتفاع الجنوني في أسعار لاعبي الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن أغلب هذه التقييمات "مبالغ فيها ولا تُعبر عن القيمة الحقيقية للاعبين".

وفي تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح عبر قناة "ON"، قال ريان:

"الأهلي تورتة حلوة لأي لاعب بسبب البطولات، والإعلانات، والدعم الجماهيري والإعلامي، لكن مفيش لاعب في مصر يستحق أكتر من 15 مليون جنيه سنويًا."

وأضاف ريان:

"محدش يقدر يلوي دراع النادي الأهلي، وأي لاعب ممكن يتم تعويضه بسهولة. اللي بيحصل دلوقتي من أسعار غير منطقي، ولازم يكون في سقف للرواتب والعقود، لأن اللي بيتقال عن تحكمات من لاعبين غير مقبول".

وتابع:

"النادي الأهلي لا يقف على لاعب، واللعب فيه حلم لأي لاعب. ومفيش ظلم تحكيمي حصل في مباراة سيراميكا كليوباترا، الأمور كانت واضحة."

تصريحات ريان تعكس حالة من القلق داخل الوسط الكروي المصري بسبب تصاعد التكاليف، مما قد يُهدد التوازن المالي للأندية مستقبلًا، خاصة في ظل غياب آليات صارمة لضبط سوق الانتقالات والرواتب.