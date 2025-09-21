نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: حسام غالي "أخل بمبادئ الأهلي".. ولن يكون له دور الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، تصريحات نارية بشأن الوضع الإداري داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، "جانبه الصواب في تصريحاته الأخيرة"، وقد لا يكون له دور في الفترة المقبلة.

وفي لقاء عبر برنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح على قناة "ON"، قال ريان: "ألوم حسام غالي على تصريحاته الأخيرة، لأنها مكانها الطبيعي الغرف المغلقة وليس الإعلام، وهذا ما تعلمناه من مبادئ الأهلي".

وأضاف: "حسام غالي استعجل، وخانه التوفيق، وأتوقع ألا يكون له دور في المرحلة القادمة، وسيد عبد الحفيظ هو الأقرب للدخول ضمن قائمة محمود الخطيب الانتخابية".

وفي الشأن الفني، أكد ريان أن غياب بعض لاعبي الزمالك لم يؤثر على مستوى الفريق في القمة، قائلًا:

"الأهلي لا يقف على زيزو أو إمام عاشور، وبيزيرا لم يصنع الفارق أمام الأهلي، وسيف الجزيري أفضل من الدباغ في هجوم الزمالك".

تصريحات ريان تسلط الضوء على توتر خفي داخل أروقة الأهلي، وتفتح باب التساؤلات حول مستقبل حسام غالي في الإدارة الحمراء، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.