نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن عبد المسيح: تقدمت باستقالتي من الإسماعيلي لأنني لا أري أي خير قادم.. ودخلنا موسوعة "جينيس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق إلى تقدمه باستقالته من المجلس بسبب عدم رؤيته لأي خير قادم.

وقال عبد المسيح، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الإسماعيلي في معاناة من 2012، ونستثني موسم 2017-2018 عندما تواجدنا في وصافة الدوري".

وتابع: "تقدمت باستقالتي من المجلس لأنني لا أري أي خير قادم للنادي، ولن أسمح لنفسي أن أكون ضمن تلك المنظومة، وأرى ما يحدث أمامي، ورأيت أنني لا أستطيع أن أقدم أي شئ وأمنح الفرصة لأخر فد يتمكن من المساعدة".

وأضاف ساخرا: "الإسماعيلي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأنه للموسم الثالث على التوالي دون تدعيمات للفريق الأول أو الناشئين وهذا لا يحدث في أي فريق على مستوى العالم".

وأكمل: "عقب نهاية موسم 2017-2018 قولنا أنه يجب أن الموسم القادم يكون أفضل، وتفاجئنا ببيبع نصف الفريق، وهنا بداية الإنهيار في موسم 2018-2019".

وتابع: "لم نرى أي خير بعد موسم 2018-2019، وعانينا من فقر إداري وليس مادي، وعندما جاء الكومي عانينا من أزمات مادية".

وأضاف: "أرى كمشجع لنادي الإسماعيلي وليس كلاعبا أو إداريا أن الغرامات كانت أكبر مننا، والعديد من الأزمات ضربت النادي ولم نتمكن من الدفع بكل تأكيد".

وذكر: "مينفعش فريق الإسماعيلي يلعب بالأشبال، هذا فريق (الأمل) وليس الإسماعيلي، ولدينا عقم هجومي كبير، ويجب تدخل من المحترم محافظ الإسماعيلية ووزارة الشباب والرياضة وتواجد مستثمر تفرضه الدولة ممثله في الوزارة لمساندة النادي، ونعاني كل شهر من دفع رواتب الموظفين، وعقود اللاعبين هي الأقل في أندية الدوري المصري".

وقال: "قمنا بضم لاعبين من فريق 2008، والوضع صعب للغاية، والمدرب هو الراجل المناسب في الوقت الغير مناسب، ويقوم بقيادة اللاعبين ويقدم كل ما لديه".

واختتم: "حل أزمات النادي الإسماعيلي مادية، وليس لدينا أمل إلا فك القيد في يناير القدم، وإن لم يتم فتح القيد سيكون الأمر صعبا للغاية".