ريال مدريد.. انتصار خامس وعلامة كاملة
واصل ريال مدريد الانطلاقة المثالية وحقق انتصاره الخامس توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتفوق 2-0 على إسبانيول في المرحلة الخامسة من "الليغا" مساء السبت.
سجل البرازيلي إيدير ميليتاو، والفرنسي كيليان مبابي هدفي ريال مدريد في الدقيقتين (21 و47).
وبهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 15 نقطة معززا صدارته لجدول الترتيب العام للدوري بالعلامة الكاملة، بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة والذي يلتقي غدا مع خيتافي ضمن منافسات الجولة ذاتها.
في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث.
وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز ليفانتي على جيرونا بأربعة أهدف دون رد، وإشبيلية على ألافيس بنتيجة (2 - 1)، وفياريال على أوساسونا بالنتيجة ذاتها.
