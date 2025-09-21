نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بابلو ماشين: محمد صلاح يحتاج لحصد لقب قاري مع منتخب مصر للفوز بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بابلو ماشين مدرب فريق إشبيلية السابق، عن حظوظ محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

قال بابلو ماشين في حواره مع ستاد المحور: "من المؤكد أن محمد صلاح لاعب كرة قدم ممتاز، وقد حقق ما يجعله بين الأفضل، لا أعرف إن كان سيكون بين الثلاثة المرشحين الأوائل لجائزة الكرة الذهبية أم لا، أعتقد أنه لن يفوز على الأرجح، لأنه رغم أنه فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يُعتبر اليوم أفضل دوري في العالم، ورغم أنه لسنوات طويلة كان النجم الأول لفريقه، إلا أنه يحتاج لتحقيق إنجاز دولي آخر، سواء مع المنتخب أو بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، أعتقد أن الجائزة ستكون بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي، لكن من الممكن تمامًا أن يكون محمد صلاح في المركز الثالث".

وأضاف: "بصراحة، أعتقد أن الكرة الذهبية هذا العام ستكون من نصيب عثمان ديمبيلي، أولًا لأنه قدم موسمًا رائعًا مع باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، لقد غيّر مركزه وأصبح يلعب كمهاجم صريح، وسجل الكثير من الأهداف الحاسمة، خصوصًا في دوري الأبطال، وفاز بدوري الأبطال وبطولة الدوري الفرنسي أيضًا، وإذا أضفنا إلى ذلك أنه لاعب فرنسي، وأن الكرة الذهبية جائزة فرنسية أيضًا، أعتقد أن كل الظروف مهيأة ليكون هو الفائز بالكرة الذهبية القادمة".

وأردف: "أما بالنسبة لمحمد صلاح، فلا شك أنه النجم الأبرز في ليفربول، وبالطبع في كرة القدم العالمية، لقد قدم لعدة مواسم مباريات كبيرة، ومواسم مميزة، وحقق الكثير من الألقاب، وبالتأكيد هو من كبار اللاعبين في تاريخ كرة القدم وفي إفريقيا، لا شك أنه إذا لم يكن الأفضل فهو واحد من الأفضل، وفي بلده أعلم أنه يعد قدوة، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضًا على المستوى الإنساني، لما يقدمه من عطاء لبلده، وهذا دليل على أنه إنسان رائع بالإضافة إلى كونه لاعب كرة قدم مميز جدًا".

واستطرد: "المنافسة على الكرات الذهبية في المستقبل بين صلاح وديمبيلي ولامين يامال يمكن أن تحدث، لكن على المدى القصير فقط، لأنهم من أجيال مختلفة، المستقبل اليوم واضح أنه لامين يامال، لكن عليهم أن يحافظوا على الاستمرارية والتطور، أعتقد أنه لاعب استثنائي، لكن من الصعب الحفاظ على التوازن الذهني وتجنب الإصابات".

واختتم:" محمد صلاح لسنوات طويلة كان لاعبًا رائعًا ونجم ليفربول الأول، وديمبيلي لاعب أقل استقرارًا، الآن انفجر بمستواه، لكنه لطالما كان لاعبًا متذبذبًا، أما لامين فقد قدم موسمًا جيدًا، وعلينا أن نرى كيف سيتطور لأنه شاب صغير ومن جيل مختلف، والمستقبل مفتوح أمامه ليكون إذا لم يكن الأفضل، فهو واحدًا من أفضل لاعبي العالم ويحصد العديد من الكرات الذهبية".