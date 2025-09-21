نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: استياء من مدير التعاقدات في الأهلي بسبب فيشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور من مصدر داخل النادي الأهلي، عن استياء لجنة التخطيط ومجلس الإدارة من أداء أسامة هلال، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور:" شركة الكرة ولجنة التخطيط لديها استياء من أسامة هلال، خلال الفترة الماضية بسبب فشلة في المفاوضات مع عدة مدربين".

وتابع:"حتى المدير الفني السويسري فيشر، المفاوضات معه تأخرت بشكل كبير بعيدًا عن عدم اقانع العديد مع المدربين بتولي المهمة الفنية بالأهلي".

وأختتم: "الاستياء زاد بين مسئولي الأهلي بعد وضع فشر شروطه من خلال وكيل اعملاله بشأن الشرط الجزائي".