أحمد جودة - القاهرة - تعرف على سبب عدم مشاركة الانجولي شيكو بانزا في مباريات الزمالك

مصدر من الزمالك|غياب بانزا عن المباريات قرار من المدير الفني.. وتقرير أنجولي تأخر المستحقات المالية وراء عدم مشاركة اللاعب.

شيكو بانزا، كشف مصدر من نادي الزمالك عن أسباب غياب الأنجولي شيكو بانزا عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة في الدوري.

أسباب غياب شيكو بانزا عن الزمالك

وقال المصدر في تصريحات صحفية بأن "غياب شيكو بانزا عن الزمالك يرجع لقرار فني من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا".

وأضاف المصدر "اللاعب منتظم في التدريبات بشكل طبيعي منذ وصوله لمصر الأسبوع الماضي ولم يتخلف عن أي مران بعدما تم تطبيق اللائحة عليه بسبب تأخره في العودة للقاهرة".

وأتم المصدر تصريحاته "أما تواجده في المباريات من عدمه فهو قرار فني من المدرب يانيك فيريرا".

تقرير أنجولي

وعلى الجانب الآخر، كان قد زعم موقع VisualFoot الأنجولي أن غياب شيكو بانزا لاعب الزمالك عن المشاركة مع فريقه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأشار الموقع إلى أن غياب بانزا عن الزمالك ليس بسبب فني أو للإصابة، ولكن بسبب عدم حصول اللاعب على مستحاقته المالية المتأخرة بالإضافة إلى بعض المكافآت.

حل الأزمة

كما أكد الموقع أن هناك مفاوضات جارية بين بانزا وإدارة نادي الزمالك لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة ولكن دون التوصل لحل حتى الآن.

وكان قد وصل شيكو بانزا إلى مصر متأخرًا بعد نهاية التوقف الدولي الماضي، ولهذا قرر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك استبعاده من المباريات.

وانضم شيكو بانزا للزمالك في الصيف الماضي قادما من إستوريلا البرتغالي، وسجل مع الأبيض هدفين في الدوري المصري ضد نادي مودرن سبورت ونادي فاركو.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 16 نقطة، وفاز الزمالك على الإسماعيلي في المباراة السابقة بهدفين دون رد.