عمر جابر يقترب من قيادة الزمالك أمام الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف عمر جابر من المشاركة مع فريق الزمالك أمام الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "تأكد غياب عمر جابر لاعب الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل".

وأضاف: "اللاعب قريب بشدة من التواجد في مباراة القمة أمام الأهلي والطبيب يفضل منحه راحة في لقاء الجونة ثم المشاركة أمام الأهلي".

