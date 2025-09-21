نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكورة بالتحقيق مع طارق مجدي حكم الفيديو في مباراة سيراميكا بعد الأخطاء المعتمدة ضد الفريق في المقال التالي

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكورة بالتحقيق مع طارق مجدي حكم الفيديو في مباراة سيراميكا بعد الأخطاء المعتمدة ضد الفريق.

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيها بالتحقيق مع الحكم طارق مجدي حكم تقنيه الفار، خلال مواجهه النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك بعد عدد من الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في هذه المواجهة.

وأعلن النادي الأهلي عن مطالبته لاتحاد الكرة بالتحقيق مع طارق مجدي حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، ونشر الأهلي عبر صفحاته الرسمية بيان جاء كالآتي:

أرسل النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بالتحقيق مع حكم تقنية الفيديو أثناء مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في بطولة الدوري.

وأشار الخطاب إلى إصرار حكم تقنية الفيديو على عدم استدعاء حكم الساحة في 3 أخطاء مؤثرة لمصلحة الأهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس.

وطالب النادي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة.

ونجح النادي الأهلي في استعاده الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري، وسجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وبهذا الفوز ارتقى النادي الأهلي 6 مراكز بجدول ترتيب الدوري بفضل هذا الانتصار والذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

ويعد هذا هو الفوز الثاني للأهلي في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، ليصل النادي الأهلي إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن، وكلاهما لعب 6 مباريات فقط بعد مرور سبع جولات.