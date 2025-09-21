نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر العشري: خوان بيزيرا عوض الزمالك عن رحيل زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر العشري لاعب فريق غزل المحلة السابق، عن تألق اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع فريق الزمالك في الدوري خلال الفترة الماضية.

وقال نادر العشري في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور: "خوان بيزيرا تألق بقوة الزمالك خلال الفترة الماضية، واللاعب عوض الزمالك عن رحيل زيزو".

وأضاف: "الأهلي ذاكر سيراميكا كليوباترا جيدا، لكن الفريق يعاني من فقدان ثقة بعد البداية الغيرة جيدة، ومن وجهة نظري محمد علي بن رمضان مستواه تراجع".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك يسير بخطى ثابتة في الدوري هذا الموسم، وعليه أن يركز على المباراة المقبلة قبل مواجهة الأهلي في القمة".