الرياضة

أحمد حمودة: الأهلي لديه أزمة في غرفة الملابس.. وأداء الفريق تحسن قليلا أمام سيراميكا

0 نشر
0 تبليغ

أحمد حمودة: الأهلي لديه أزمة في غرفة الملابس.. وأداء الفريق تحسن قليلا أمام سيراميكا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمودة: لديه أزمة في غرفة الملابس.. وأداء الفريق تحسن قليلا أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حمودة نجم فريق المقاولون العرب، عن فوز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال أحمد حمودة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "سيراميكا كليوباترا تعود على الخسارة أمام الأهلي، وعلي ماهر أخطأ في إدارة المباراة".

وأضاف أحمد حمودة: "مستوى الأهلي تحسن قليلا أمام سيراميكا كليوباترا، وأزمة الأهلي في غرفة الملابس وليس اللاعبين".

واختتم حديثه قائلًا: "هناك تراجع غريب في مستوى جيراديشار مع الأهلي، ومحمد علي بن رمضان لم يظهر بشكل جيد مع الفريق حتى الآن".

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا