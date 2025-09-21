نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو مدرب الأهلي الجديد؟.. تحرك عاجل لحسم التعاقد مع مدير فني مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أروقة النادي الأهلي حراكًا واسعًا في ملف المدير الفني الجديد، بعد القرار الأخير بإقالة الإسباني خوسيه ريبيرو على خلفية تراجع النتائج، حيث دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية مع المدرب السويسري لوسيان فافر، المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند، من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. ويُعد فافر خيارًا مميزًا لمسؤولي الأهلي، خصوصًا وأنه لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ، ما يمنح المفاوضات مرونة أكبر.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإن فافر يُعد الاسم الأبرز على طاولة الترشيحات، في ظل خبراته الكبيرة على المستوى الأوروبي، إلا أن الإدارة وضعت بدائل احتياطية تحسبًا لعدم اكتمال الاتفاق، حيث برزت أسماء مثل السويسري أورس فيشر، المدير الفني السابق لاتحاد برلين، والبرتغالي المخضرم فيرناندو سانتوس، المدرب الأسبق لمنتخب البرتغال، لكن الأولوية تبقى للمدرب السويسري صاحب التجربة مع دورتموند.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، فقد أبدى فافر ترحيبًا مبدئيًا بفكرة خوض تجربة جديدة في الدوري المصري مع الأهلي، غير أن بعض التفاصيل لا تزال قيد التفاوض، وعلى رأسها الراتب السنوي إلى جانب بعض البنود المتعلقة بالعقد، حيث تسعى الإدارة إلى التوصل لاتفاق يرضي الطرفين خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويحمل فافر سجلًا تدريبيًا حافلًا، إذ بدأ مسيرته مع أندية سويسرية مثل سيرفيت وزيورخ، قبل أن ينتقل إلى الدوري الألماني لقيادة هيرتا برلين ثم بروسيا مونشنجلادباخ، ليصل بعدها إلى قمة تجربته مع بروسيا دورتموند. كما تولى قيادة فريق نيس الفرنسي، وكان آخر ظهور تدريبي له هناك حتى عام 2023.

وعلى مدار مسيرته، قاد فافر الأندية التي أشرف عليها في 668 مباراة رسمية، حقق خلالها الفوز في 316 مباراة، مقابل 159 تعادلًا و193 هزيمة، ما يعكس قدرته على تحقيق التوازن الفني وتطوير الأداء الجماعي.