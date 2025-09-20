نتائج 5 مباريات في البوندسليغا

نتائج 5 مباريات في البوندسليغاحقَّق بايرن ميونخ فوزاً كبيراً على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 4-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

سجل أهداف البايرن نجمه الإنجليزي هاري كاين ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (44) و(48) من ركلتي جزاء و(77)، وسيرج غنابري في الدقيقة (90+9)، فيما أحرز التشيكي فلاديمير كوفال الهدف الوحيد لفريق هوفنهايم في الدقيقة (82).

وبهذا الانتصار حافظ بايرن ميونيخ على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني، بينما تكبد هوفنهايم خسارته الثانية ليحتل المركز الثامن مؤقتا برصيد 6 نقاط.

وفي المباراة الثانية، اكتسح لايبزيغ ضيفه كولن 3-1، حيث سجل كل من أسان أويدر في الدقيقة (13)، ورومولو كاردوسو في الدقيقة (44)، وديفيد راوم في الدقيقة (45+4)، فيما أحرز يان تيلمان الهدف الوحيد لكولن.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كولن عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وفاز هامبورغ، العائد حديثا إلى الدوري، على ضيفه هايدنهايم بهدفين مقابل هدف، سجلهما الكرواتي لوكا فوسكوفيتش في الدقيقة (42)، والفرنسي ريان فيليب في الدقيقة (59)، فيما أحرز آدم كوله هدف هايدنهايم الوحيد في الدقيقة (90+3).

ورفع هامبورغ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا، بينما بقي هايدنهايم في المركز الأخير برصيد صفر نقاط.

وتغلب ماينز على مضيفه أوغسبورغ (4-1)، وسجل أهدافه كايتشو سانو في الدقيقة (14)، ودومينيك كور في الدقيقة (26)، وبول نيبل في الدقيقة (60)، وأرميندو زيب في الدقيقة (69)، فيما سجل صامويل إيسيندي هدف أوغسبورغ الوحيد في الدقيقة (83).

ورفع ماينز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا، بينما بقي أوغسبورغ في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

كما انتصر فرايبورغ على مضيفه فيردر بريمن (3-0)، حيث سجل الإيطالي فينتشنسو غريفو من ركلة جزاء في الدقيقة (33)، والنمسوي جونيور أدامو في الدقيقة (54)، وكريم كوليبالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (75).

وبفوزه، صعد فرايبورغ إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 6 نقاط، متقدما على فيردر بريمن صاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.