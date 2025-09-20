نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق رونالدو وفيليكس.. النصر يكتسح الرياض بخماسية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق النصر نظيره الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الأول بارك معقل العالمي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة النصر والرياض في الدوري السعودي

وتمكن النصر من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، عن طريق البرتغالي جواو فيليكس، بعد صناعة مميزة من كينجسيلي كومان.

ثم أضاف الفرنسي المتألق كينجسيلي كومان ثاني الأهداف لصالح العالمي في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وعزز النصر تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الدقيقة 33، من صناعة جواو فيليكس.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49، عاد البرتغالي جواو فيليكس ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والرابع لفريقه النصر.

وحاول فريق الرياض في تقليص الفارق، ونجح بالفعل في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق مهاجمه السنغالي مامادو سيلا في الدقيقة 51، من عرضية تيدي أوكو.

وفي الدقيقة 76، نجح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الخامس لصالح النصر، من صناعة كينجسيلي كومان.

وبتلك النتيجة، يتصدر النصر ترتيب جدول روشن برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق الاتحاد والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يتوقف رصيد الرياض عند المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.