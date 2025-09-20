نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الروماني إيسايلا يعود لقيادة بني ياس في المقال التالي

أعلن نادي بني ياس، اليوم السبت، تعاقده مع مدربه السابق الروماني دانييل إيسايلا خلفًا للبلغاري إيفايلو بيتيف.

قال النادي عبر حسابه على إكس: "يعلن بني ياس عن تعاقده مع المدرب الروماني دانييل إيسايلا لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

وأقال بني ياس بيتيف أمس الجمعة بعد ساعات قليلة من خسارته 0-4 أمام ضيفه الجزيرة في الدوري.

وفشل الفريق تحت المدرب البلغاري في تحقيق أي فوز منذ انطلاقة الموسم ليقبع في المركز الأخير دون نقاط بعد أربع مباريات.

وسبق أن تولى إيسايلا (53 عامًا) قيادة بني ياس في فترتين سابقتين كانت الأولى بين عامي 2020 و2023، والثانية موسم 2024-2025.

وفي ولايته الأولى، قاد الفريق خلال موسم 2020-2021 لاحتلال المركز الثاني خلف الجزيرة البطل بعد منافسة قوية بينهما، إذ خسر الفريق اللقب بفارق ثلاث نقاط فقط.

وخاض المدرب الروماني تجربتين أخريين بالدوري الإماراتي بعيدًا عن بني ياس عندما قاد خورفكان وعجمان.

وسيقود إيسايلا بني ياس عندما يستضيف فريق عجمان بالمرحلة الخامسة من الدوري الجمعة المقبل.