نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات ويقهر تشيلسي في قمة البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مانشستر يونايتد في خطف ثلاث نقاط ثمينة من تشيلسي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراة بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط.

شهدت بداية الشوط الأول طرد سانشيز حارس مرمى تشيلسي بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي مانشستر يونايتد.

استغل لاعبو مانشستر يونايتد الفرصة وسيطروا على زمام المباراة حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق برونو فيرنانديز الذي تلقى رأسية زميله دورجو داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك مرمى تشيلسي وتعلن عن أول أهداف اللقاء.

في الدقيقة 37 من توقيع كاسيميرو الذي تسلم تمريرة زميله ماجواير ليطلق تسديدة رائعة برأسه لتستقر الكرة في مرمى البلوز ويعلن عن الهدف الثاني للشياطين الحمر.

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، تم طرد كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد بسبب تلقيه انذارين في الشوط الأول الذي انتهى بتغلب الشياطين الحمر على تشيلسي بهدفين نظيفين.

أما الشوط الثاني، فجاء متواضعا ومتراجعا في معظم أوقاته ولم يشهد أية هجمات خطيرة من كلا الجانبين حتى نجح لاعبو تشيلسي في تسجيل هدف في الدقيقة 80 عندما أرسل رايس تمريرة رائعة لزميله تشالوباه الذي أطلق تسديدة صاروخية من زاوية ضيقة لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى مانشستر يونايتد.

شن كلا الفريقين بعض الهجمات الغير خطيرة التي لم تثمر عن أية أهداف لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين مقابل هدف.