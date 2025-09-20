نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد ينتصر على النجمة في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السعودي أمام نظيره النجمة والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وحقق الاتحاد فوزا صعبا على حساب النجمة بهدف دون رد ليحصد النقاط الثلاث في مشوار المنافسة.

هدف المباراة الوحيد سجله نجولو كانتي في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني ليؤمن فوزا صعبا.

بهذه النتيجة تصدر الاتحاد الصدراة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد النجمة خاليا بلا نقاط في المركز السابع عشر.