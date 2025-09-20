نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي أمام الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الخليج بعد قليل في لقاء هام بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 3 من دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر أمام الخليج

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: الغنام، مارتينيز، سيماكان، بروزوفيتش.

خط الوسط: أيمن، فيليكس، ماني.

خط الهجوم: كومان، أنجيلو جابرييل، رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

