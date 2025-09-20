الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره إسبانيول بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في خامس جولات الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

افتتح إيدير ميليتاو أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22، بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي إلى ميليتاو الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة صاروخية بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 47، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور إلى مبابي الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا