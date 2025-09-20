نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام قياسية وهاتريك ثامن.. ماذا قدم «كين» مع البايرن بعد ثلاثية اليوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباراة فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره هوفنهايم، وذلك بتحقيق الضيوف في مباراة اليوم فريق البايرن الفوز برباعية مقابل هدف، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

سجل اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ، ثلاثية في رباعية مباراة اليوم أمام فريق هوفنهايم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات للاعب هاري كين مع فريق بايرن ميونيخ الألماني عقب انتهاء مباراة اليوم.

خاض هاري كين 103 مباراة رفقة فريق بايرن ميونيخ منذ التعاقد معه في صيف 2023، قادما من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ساهم هاري كين مع بايرن ميونخ في 125 هدفا، بواقع تسجيله 98 هدفا، وصناعة 27 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق الألماني.

وصل اللاعب هاري كين إلى الهاتريك رقم 8، وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى هوفنهايم.

يعتبر هاري كين هداف الدوري الألماني في النسخة الجارية، برصيد 8 أهداف، بعد مشاركته في الأربعة جولات الماضية.